BOCKENEM (erb). In der Zeit zwischen Samstag, dem 4. Oktober 2025, 18:00 Uhr, und Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 11:30 Uhr, kam es in 31167 Bockenem zu zwei Diebstählen aus Kraftfahrzeugen.

Die bislang unbekannte Täterschaft schlug jeweils die Scheiben an zwei Kleintransportern ein, die in der Wiesenstraße und der Bürgermeister-Sander-Straße abgestellt waren. Aus beiden Fahrzeugen wurden anschließend mehrere zum Teil hochwertige Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren bis mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang zwischen beiden Vorfällen. Personen, die in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 9010 entgegen. Zudem gibt die Polizei folgende Präventionstipps:

1. Keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug zurücklassen. Werkzeuge, elektronische Geräte oder Taschen sollten niemals offen im Fahrzeug liegen.

2. Fahrzeuge stets verschließen, auch bei kurzer Abwesenheit oder auf Privatgrundstücken.

3. Fenster und Türen vollständig schließen. Bereits einen Spalt offen gelassene Fenster bieten eine Einstiegsmöglichkeit.

4. Möglichst an beleuchteten, belebten oder videoüberwachten Orten parken. Dies kann potenzielle Täter abschrecken.

5. Werkzeugkisten im Fahrzeug zusätzlich sichern, zum Beispiel durch Ketten oder separate Schlösser.

