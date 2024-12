POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gartencenter Dehner - schwarzen Mercedes GLK angefahren und geflüchtet (09.12.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 4.15 Uhr, hat es in Schwenningen in der Rottweiler Straße einen Einbruch in eine Tankstelle gegeben. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum und hielten sich in diesem auf. Was aus dem Verkaufsraum ...

mehr