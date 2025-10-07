PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Falscher Polizeibeamter - Betrugsversuch

Limburgerhof (ots)

Am Montagmorgen (06.10.2025) gegen 09:50 Uhr klingelten bislang zwei unbekannte Personen bei einer 92-Jährigen, welche in der Mainstraße wohnt. Die zwei Männer gaben an, im Auftrag der Nichte ein Paket übergeben zu wollen. Die 92-Jährige öffnete die Tür und lies die beiden Personen ins Anwesen. Oben an der Wohnungstür gab sich einer der Personen als Polizist aus und bat um Einlass in die Wohnung. Die Bewohnerin lies beide Personen in ihre Wohnung. Dort verwickelte eine Person die 92-Jährige in ein Gespräch, währenddessen sich die andere Person in der Wohnung umschaute. Nach wenigen Minuten verließen beide Personen die Wohnung wieder. Danach stellte die 92-Jährige fest, dass eine Schublade geöffnet und durchwühlt wurde, jedoch nicht fehlen würde. Die zwei Personen können wie folgt beschrieben werden: Person 1: - Ca. 1,85m groß - Kurze Haare - Kein Bart - Jack Wolfskin Oberteil - Schlank Person 2: - Schlanke Figur - Ca. 1,90m groß - Dunkel gekleidet Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

