Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Bedrohlicher Schriftzug auf Schultoilette - Keine akute Gefahr, aber Ermittlungen eingeleitet

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 07.10.2025, kurz vor 12 Uhr informierte die Schulleitung der BBS Speyer in der Josef-Schmitt-Straße die Polizei über eine Schmiererei auf einer Schultoilette, die einen Amoklauf androhte.

Durch die Polizei wurden Einsatzkräfte entsandt und in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung eine Gefährdungsbewertung vorgenommen. Die Prüfung ergab nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Hinweise auf eine ernsthafte und konkrete Bedrohungslage oder einen realen Tatplan. Nach Abwägung der Umstände wurde durch die Schulleitung der Unterricht planmäßig fortgesetzt.

Unabhängig von der Einschätzung der Gefahrenlage wurden weitergehende Ermittlungen aufgenommen. Gegen den oder die noch unbekannten Verfasser des Schriftzuges wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gemäß § 126 StGB ermittelt.

Die Polizei Speyer appelliert eindringlich an alle Schüler und Eltern:

   - Die Androhung von Straftaten ist kein Spaß und auch kein 
     harmloser Streich
   - Solche Aktionen führen zu massiver Verunsicherung bei allen 
     Beteiligten, binden erhebliche polizeiliche Ressourcen und 
     stellen eine Straftat dar, die mit empfindlichen Strafen 
     geahndet werden kann

Weitere Angaben zum Sachverhalt können zum Schutz der laufenden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden. Die Polizei Speyer nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

