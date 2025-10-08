POL-PDLU: Handysünder erwischt - Verkehrskontrollen
Schifferstadt (ots)
Am Dienstagmittag (07.10.25) von 12:25 Uhr bis 13:50 Uhr führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen in der Hauptstraße durch. Schwerpunkt war die Überwachung der unerlaubten Benutzung von Mobiltelefonen während der Autofahrt. Insgesamt mussten 13 Handyverstöße festgestellt und zur Anzeige gebracht werden. Darüber hinaus wurden fünf Autofahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt festgestellt und kontrolliert.
