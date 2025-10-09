PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am Mittwochmorgen, den 08.10.2025, gegen 06:25 Uhr ereignete sich in der Flomersheimer Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Auf Höhe der Gleisüberführung kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 34-jährigen Fahrzeugführers eines schwarzen Nissan und dem 44-jährigen Fahrzeugführer eines weißen Fiat. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Infolge der Kollision waren beide Personenkraftwagen nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf 35.000 Euro. Bis zur Räumung der Fahrbahn waren beide Fahrspuren für ca. eineinhalb Stunden für den Fließverkehr gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Unfallherganges dauern noch an.

Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

