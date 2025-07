Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Tödlicher Badeunfall in Dobbertin (LK Ludwigslust - Parchim)

Dobbertin (LK LUP) (ots)

Am Abend des 09.07.2025 wurde gegen 19:45 Uhr die Polizei von der Rettungsleitstelle informiert, dass am Dobbertiner See ein Schwimmer vermisst wird. In der Folge lief eine groß angelegte Rettungsaktion an. Hierbei wurden die Feuerwehren Dobbertin, Goldberg, Mestlin, Neu-Poserin, Kobrow mit Drohnentechnik sowie der Sanitätszug Dargelütz, die Taucher der DLRG Zarrentin und der Rettungsdienst aus Goldberg und Alt Schwinz alarmiert. Weiterhin kamen die Polizei aus Plau am See, die Wasserschutzpolizei aus Schwerin, der Kriminaldauerdienst sowie der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte der 73-jährige Schwimmer gegen 22:45 Uhr leider nur noch tot geborgen werden. Um die Ehefrau des Verstorbenen kümmerte sich ein Seelsorger. Hinweise auf eine Straftat ergaben sich nicht. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

