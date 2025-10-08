Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Versuchter Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum vom 06.10.2025, gegen 17 Uhr bis 07.10.2025, gegen 9 Uhr versuchten unbekannte Täter vergeblich sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Werkstraße zu verschaffen. Dabei verursachten sie einen Schaden in vierstelliger Höhe.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Werkstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell