PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 09.10.2025 gegen 06:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Europaring / Benderstraße / Foltzring in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen und einem Kleinkraftrad. Verkehrsbedingt warteten der 42-jährige BMW-Fahrer und der 43-jährige Kleinkraftradfahrer an der Lichtzeichenanlage Europaring in Fahrtrichtung Bundesstraße 9. Der herannahende 25- jährige Honda-Fahrer nahm den Rollerfahrer nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf das Kleinkraftrad auf, sodass dieses in Folge der Kollision auf den BMW geschoben wurde. Hierbei zog sich der Kleinkraftradfahrer Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.400 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Fließverkehr über den nahegelegenen Parkplatz für ca. eine Stunde abgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:40

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - versuchte Einbruchsserie aus Kfz

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 09.10.2025, gegen 04:50 Uhr bis 05:50 Uhr wurden in der Haardstraße in Bobenheim-Roxheim soweit bislang bekannt sieben Personenkraftwagen beschädigt. Ein bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt unbekannter Täter schlug an den Fahrzeugen die Heckscheibe ein und durchwühlte den Innenraum. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Neben einem ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:29

    POL-PDLU: Dudenhofen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Dudenhofen (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15:00 - 15:10 Uhr, parkte ein 64-Jähriger seinen silber-grauen PKW der Marke Mercedes in der Speyerer Straße auf einem Parkplatz eines Supermarktes. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam war dieser an der linken Seite beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den PKW vermutlich beim Fahren in oder aus der Parklücke daneben und entfernte sich anschließen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:33

    POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Frankenthal (ots) - Am Mittwochmorgen, den 08.10.2025, gegen 06:25 Uhr ereignete sich in der Flomersheimer Straße in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Auf Höhe der Gleisüberführung kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem 34-jährigen Fahrzeugführers eines schwarzen Nissan und dem 44-jährigen Fahrzeugführer eines weißen Fiat. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren