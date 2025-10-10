Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Am 09.10.2025 gegen 06:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Europaring / Benderstraße / Foltzring in Frankenthal ein Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen und einem Kleinkraftrad. Verkehrsbedingt warteten der 42-jährige BMW-Fahrer und der 43-jährige Kleinkraftradfahrer an der Lichtzeichenanlage Europaring in Fahrtrichtung Bundesstraße 9. Der herannahende 25- jährige Honda-Fahrer nahm den Rollerfahrer nicht rechtzeitig wahr und fuhr auf das Kleinkraftrad auf, sodass dieses in Folge der Kollision auf den BMW geschoben wurde. Hierbei zog sich der Kleinkraftradfahrer Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2.400 Euro. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Fließverkehr über den nahegelegenen Parkplatz für ca. eine Stunde abgeleitet.

