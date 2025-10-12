POL-PDLU: Zwei Fahrzeuge beschädigt und geflüchtet - Hinweise gesucht
Böhl-Iggelheim (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.10.2025) beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gleich zwei in der Speyerer Straße geparkte Fahrzeuge. Offenbar befuhr der Verursacher die Speyerer Straße in Richtung L528 und fuhr zunächst auf ein in Längsaufstellung geparktes Fahrzeug auf. Beim anschließenden Zurücksetzen beschädigte er ein weiteres geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.
