Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Jakobervorstadt - Am Samstag (04.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Fahrradfahrer stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der 34-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) befuhr mit seinem Fahrrad die Lechhauser Straße in nördlicher Richtung. Auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg parkte ein E-Scooter, dem der Radfahrer versuchte auszuweichen und dabei stürzte. Ein Zeuge beobachtete den Sturz und rief umgehen den Rettungsdienst. Ein vor Ort durch die Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Der 34-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt durch den Sturz mehrere Rippenfrakturen. Im Krankhaus äußerte der Mann dann, dass er durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer touchiert wurde und es deshalb zum Sturz kam. Aus diesem Grund bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd nun mögliche weitere Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

