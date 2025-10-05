PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Frau nach Körperverletzung fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (03.10.2025) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in einer Straßenbahn. Die Polizei nahm eine 27-jährige Tatverdächtige fest. Gegen 12.50 Uhr stieg die 27-Jährige (deutsche Staatsangehörigkeit) in der Halderstraße in eine Straßenbahn. Hier begab sich die alkoholisierte Frau ohne erkennbaren Grund auf eine fünfköpfige Personengruppe zu und begann diese zunächst verbal anzupöbeln. Anschließend schlug sie auf einzelne Personen ein. Die Straßenbahnfahrerin bemerkte die Rangelei, stieg an der Haltestelle Königsplatz aus ihrer Kabine und wurde daraufhin ebenfalls von der 27-Jährigen angegriffen. Als die Tatverdächtige sich anschließend am Bahnsteig entfernen wollte, konnte sie von einer hinzugerufenen Polizeistreife angehalten werden. Auch hier zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Da sich die Frau offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Durch ihren Angriff wurden drei männliche Personen im Alter von 14 und 15 Jahren (1x türkische Staatsangehörigkeit, 2x syrische Staatsangehörigkeit), sowie die Straßenbahnfahrerin (griechische Staatsangehörigkeit) leicht verletzt. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und konnten anschließend ihren Weg fortsetzen. Die 27-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
