Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Polizeieinsatz an der Mittelschule Friedberg

Augsburg (ots)

Mit der Pressemitteilung Nr. 1837, 1838 berichteten wir Folgendes:

---------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft --------

Friedberg - Am Donnerstag (02.10.2025) wurde der Polizei gegen 08.00 Uhr ein Körperverletzungsdelikt im Außenbereich der Schule mitgeteilt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte ein 15-Jähriger zwei Schüler im Alter von 14 Jahren mit einem Hammer. Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 15-Jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem 15-Jährigen um einen ehemaligen Schüler der Schule.

Die Einsatzkräfte stellten den Hammer sowie weitere gefährliche Gegenstände sicher, die der 15-Jährige offenbar dabeihatte.

Die beiden Schüler wurden zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Die näheren Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der Schulbetrieb läuft weiter. Die polizeilichen Maßnahmen vor Ort dauern weiterhin an, weshalb auch weiterhin Absperrmaßnahmen im Bereich der Schule durchgeführt werden. In Zusammenarbeit mit dem LRA Aichach-Friedberg wurde eine Betreuungsgruppe eingerichtet.

Für Pressevertreter ist eine Pressestelle vor Ort eingerichtet. Diese finden Sie auf dem Parkplatz der Mittelschule an der Haltestelle "Friedberger Stadthalle" (beim Hallenbad).

Der 15-jährige Tatverdächtige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die beiden 14-jährigen Schüler haben die irakische bzw. die deutsch-kosovarische Staatsangehörigkeit.

------

Der polizeiliche Einsatz an der Mittelschule selbst ist beendet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an.

Einsatzkräfte stellten den Hammer und zwei nach aktuellen Erkenntnissen nicht erlaubnispflichtige Softairwaffen sowie Messer sicher.

Der 15-jährige Tatverdächtige befindet sich weiter im polizeilichen Gewahrsam.

Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg.

Ab hier neu:

Der 15-jährige Tatverdächtige wurde heute Abend einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 15-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Aufgrund der laufenden Ermittlungen sind weitere Auskünfte derzeit nicht möglich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell