Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Sachbeschädigung an einem Linienbus

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag, den 29.03.2025, 02:30 Uhr, bis Montag, den 31.03.2025, 09:00 Uhr, ereignete sich in der Neckarvorlandstraße Höhe Hausnummer 71 in 68159 Mannheim eine Sachbeschädigung.Dort wurde ein grüner Linienbus durch ein Graffiti (schwarz-silberner Schriftzug, 8 x 2,30 Meter) beschädigt. Die Wasserschutzpolizei Mannheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621-16870 oder per E-Mail an MANNHEIM.WSPST@polizei.bwl.de. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

