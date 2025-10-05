Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (04.10.2025) kam es in einer Bar in der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, die dabei verletzt wurden. Gegen 01.05 Uhr befanden sich ein 29-Jähriger und ein 25-Jähriger (beide irakische Staatsangehörigkeit) in der Bar. Der 29-Jährige rauchte in der Bar und wurde daraufhin von einem Mitarbeiter der Bar verwiesen. Hieraus entwickelte sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in die sich der 25-Jährige einmischte. Im weiteren Verlauf kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen dem 24-jährigen Mitarbeiter (deutsche Staatsangehörigkeit) und den beiden Männern. Beim Eintreffen der Polizeistreife waren alle drei Beteiligten leicht verletzt. Der 25-Jährige wurde zur Untersuchung ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht, der 29-Jährige erhielt einen Platzverweis. Gegen 03.00 Uhr kamen die beiden Männer zur Bar zurück und wieder kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung mit dem 24-jährigen Mitarbeiter. Da sich der 29-Jährige auch im Beisein der Polizei weiterhin aggressiv verhielt und weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde er in den Polizeiarrest gebracht. Die drei Männer erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte.

