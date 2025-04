Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl im Rahmen der Grenzkontrollen; 35-Jähriger auf der Autobahn 61 festgenommen

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Mittwochnachmittag, 16. April 2025 kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen auf der Autobahn 61 an der Anschlussstelle Breyell einen 35-jährigen Polen als Fahrgast in einem international verkehrenden Reisebus auf der Fahrt von Eindhoven nach Düsseldorf bei der Einreise aus den Niederlanden. Zur Kontrolle legte der Mann seinen gültigen polnischen Reisepass vor. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Bochum mit einem Haftbefehl wegen Diebstahl gesucht wird. Hiernach hat der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 850 Euro zu bezahlen oder eine 85-tägige Haftstrafe zu verbüßen. Da der Pole die erforderliche Geldstrafe nicht zahlen konnte, lieferte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Haftantritt in da Gefängnis in Moers-Kapellen ein.

