Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Dieb mittels Videoüberwachung

Dortmund (ots)

In den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages (15. April) wurden Bundespolizisten auf einen Mann im Hauptbahnhof Dortmund aufmerksam, der einen Schlafenden bestahl. Die Beamten stellten den Tatverdächtigen. Es stellte sich zudem heraus, dass gegen ihn bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof bestand.

Gegen 4 Uhr beobachteten Bundespolizisten über die Überwachungskameras im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann, der sich einer schlafenden Person näherte und ihr schließlich die Tragetasche entwendete. Infolgedessen begaben die Einsatzkräfte sich umgehend in das Bahnhofsgebäude, in dem sie den 41-jährigen Verdächtigen mit der Tasche des 37-jährigen Dortmunders stellten. Die Beamten nahmen die Tragetasche, in der sich verschiedene Kleidungsstücke befanden, an sich und gaben sie ihrem Besitzer zurück. Der Deutsche hatte den Diebstahl bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt.

Die Überprüfung der Personalien des rumänischen Staatsbürgers ergab, dass er bereits in der Vergangenheit wegen Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war. Zudem offenbarten Ermittlungen, dass bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Dortmund gegen den Mann aus Bergkamen bestand.

Im Anschluss der strafprozessualen Maßnahmen durfte der Rumäne seinen Weg fortsetzen. Er wird sich nun erneut wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell