Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Vespa Roller aus Anhänger entwendet

Speyer-Nord (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus einem abgestellten Anhänger auf dem Mitfahrerparkplatz in Speyer-Nord zwei Vespa-Roller sowie eine Werkzeugtasche entwendet. Unbekannte Täter öffneten hierzu die unverschlossene Seitenverkleidung des Anhängers und entnahmen die beiden Motorroller, welche lediglich mit einer Wegfahrsperre gesichert waren. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Mitfahrerparkplatzes bemerkt haben, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232-1370 zu melden. Alternativ werden Hinweise unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell