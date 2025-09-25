Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise: Zurückweisung nach Belgrad

Rheinfelden (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.09.25) wies sich ein 37-Jähriger am Flughafen Baden-Baden bei der Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana mit einem gültigen serbischen Reisepass aus. Bei der Überprüfung des Passes konnten die Beamten der Bundespolizei gleich 6 gefälschte Schengenstempel feststellen. Es bestand der Verdacht der versuchten unerlaubten Einreise sowie Urkundenfälschung, weshalb ihm die Einreise verweigert wurde. Er wurde am Donnerstag (25.09.25) nach Belgrad zurückgewiesen und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot.

