BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Offenburg (ots) - Am Dienstagabend (23.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 29-Jährigen am Bahnhof Offenburg. Der algerische Staatsangehörige wies sich mit einer Duldung aus. Die Überprüfung seiner Personalien ergab mehrere Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung sowie eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 45 Tage in Haft. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

