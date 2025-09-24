PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Kehl (ots)

Am Dienstagabend (23.09.25)kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Europabrücke einen niederländischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Der 36-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 20-tägigen Haftstrafe.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
