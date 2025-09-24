Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots)
Am Dienstagabend (23.09.25)kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Grenzübergang Europabrücke einen niederländischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Diebstahl. Der 36-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und entging damit einer 20-tägigen Haftstrafe.
