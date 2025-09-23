Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke
Kehl (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (22.09.25) bei Kontrollen an der Kehler Europabrücke einen 34-Jährigen festgenommen. Gegen den ungarischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen Geldwäsche. Die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen und dadurch eine 29-tägige Haftstrafe abwenden.
