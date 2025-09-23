BPOLI-OG: Festnahme an der Europabrücke

Offenburg (ots) - Am Montagabend (22.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Offenburg einen französischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien verlief neagtiv, nicht aber die seines mitgeführten E-Rollers. Dieser war zur Eigentumssicherung ausgeschrieben, da er im letzen Monat gestohlen worden war. Der 21-Jährige konnte keinen Besitznachweis erbringen und gab spontan an er habe ...

