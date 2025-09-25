Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme am Flughafen: Ehefrau kann Haftstrafe abwenden
Rheinfelden (ots)
Am Mittwochmittag (24.09.25) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Terminal am Flughafen Baden-Baden einen 33-Jährigen. Der somalische Staatsangehörige wies sich mit einem deutschen Aufenthaltstitel aus. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Betrugs. Aus der verhängten Strafe muss der Mann noch 34 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen, da seine Ehefrau die geforderte Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einer Haftstrafe.
