POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Zufriedenstellendes Ergebnis
Waldsee (ots)
Am vergangenen Sonntagabend führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Mühlstraße mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen konnten lediglich zwei Verwarnungen wegen des nicht Mitführens einer Warnweste ausgesprochen werden. Darüber hinaus gab es lobenswerter Weise keine Beanstandungen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell