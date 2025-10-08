POL-HS: Diebstahl eines Anhängers
Gangelt (ots)
Unbekannte stahlen einen Anhänger mit Heinsberger Kennzeichen (HS-), der auf einem Privatgrundstück in der Straße Wasserfeld abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagmorgen (5. Oktober), 10 Uhr, und Dienstagnachmittag (7. Oktober), 16 Uhr.
