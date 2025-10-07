PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Aktionstag der Polizei gegen Taschendiebe

Kreis Heinsberg (ots)

Im Rahmen der Beteiligung an der Durchführung einer bundesweiten Schwerpunktaktion, die bis zum 10. Oktober analog der Präventionskampagne gegen den Taschendiebstahl "Augen auf und Tasche zu" stattfindet, wurde am Montag (6. Oktober) durch Mitarbeiterinnen der Kriminalprävention / Opferschutz ein Aktionstag durchgeführt. In Absprache mit den Städten Heinsberg, Erkelenz, Hückelhoven und Geilenkirchen wurden öffentliche Plätze, wie zum Beispiel Marktplätze und Einkaufsstraßen aufgesucht, wo mit einer Sprühschablone zur Bekämpfung des Taschendiebstahls auf die Thematik hingewiesen wurde. Die dadurch erlangte Sichtbarkeit der Problematik erzielte bereits während der Sprühaktion viel Aufmerksamkeit durch interessierte Bürgerinnen und Bürger. In Gesprächen, die sich im Rahmen der Aktion ergaben, konnten die polizeilichen Kernbotschaften weiter vertieft werden. Interessierten wurde zudem zusätzliches Informationsmaterial ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

