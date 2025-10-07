POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Wassenberg-Orsbeck (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer öffnete in der Weilerstraße ein Firmenfahrzeug und flüchtete mit diversen Werkzeugen und persönlichen Gegenständen. Die Tat, die videografiert wurde, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (5. Oktober) zwischen 02.30 Uhr und 3 Uhr. Der Mann trug eine Kappe und hatte eine schlanke Statur. Rückfragen ...

