Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bäckerei

Erkelenz (ots)

Zwischen Sonntagmittag (5. Oktober), 12.30 Uhr, und Montagmorgen (6. Oktober), 5.05 Uhr, drangen Einbrecher in der Aachener Straße gewaltsam in eine Bäckerei ein. Dort hebelten sie mehrere Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter jedoch keine Beute.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

