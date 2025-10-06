PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Kreis Heinsberg (ots)

Bei Kontrollen konnten am vergangenen Wochenende folgende Verkehrsverstöße festgestellt werden:

Fahrten unter Betäubungsmittel-/Alkoholeinfluss:

   - Heinsberg-Unterbruch: Wassenberger Straße (Alkohol+BTM)
   - Heinsberg-Horst: Randerather Straße (Alkohol)
   - Geilenkirchen-Lindern: Beecker Weg (Alkohol+BTM)
   - Hückelhoven-Ratheim: Heerstraße (Alkohol), Ratheimer Markt 
     (Alkohol+BTM)
   - Hückelhoven-Hilfarth: Himmericher Weg (Alkohol)

Den Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis:

In

   - Heinsberg-Horst: Randerather Straße

stellten die Beamten bei einer Kontrolle einen Fahrzeugführer fest, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde eine Anzeige gefertigt. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg

  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Radfahrer stiehlt Werkzeuge und persönliche Gegenstände aus Firmenfahrzeug

    Wassenberg-Orsbeck (ots) - Ein bislang unbekannter Radfahrer öffnete in der Weilerstraße ein Firmenfahrzeug und flüchtete mit diversen Werkzeugen und persönlichen Gegenständen. Die Tat, die videografiert wurde, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (5. Oktober) zwischen 02.30 Uhr und 3 Uhr. Der Mann trug eine Kappe und hatte eine schlanke Statur. Rückfragen ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. September (Montag) und dem 3. Oktober (Freitag) einen auf der Theodor-Heuss-Straße aufgestellten Zigarettenautomaten auf und erbeuteten den kompletten Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Bargeld und Bankkarten aus Pkw gestohlen

    Geilenkirchen-Lindern (ots) - Aus einem in der Maarstraße geparkten Pkw stahlen unbekannte Personen Bargeld und zwei Bankkarten. Eine der Debitkarten wurde durch die Täter kurze Zeit später widerrechtlich bei einer Zahlung eingesetzt. Die Tatzeit des Diebstahls lag zwischen Freitagabend (3. Oktober), 18 Uhr, und Samstagmorgen (4. Oktober), 02.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
