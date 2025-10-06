PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer stiehlt Werkzeuge und persönliche Gegenstände aus Firmenfahrzeug

Wassenberg-Orsbeck (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer öffnete in der Weilerstraße ein Firmenfahrzeug und flüchtete mit diversen Werkzeugen und persönlichen Gegenständen. Die Tat, die videografiert wurde, ereignete sich am frühen Sonntagmorgen (5. Oktober) zwischen 02.30 Uhr und 3 Uhr. Der Mann trug eine Kappe und hatte eine schlanke Statur.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Erkelenz (ots) - Unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. September (Montag) und dem 3. Oktober (Freitag) einen auf der Theodor-Heuss-Straße aufgestellten Zigarettenautomaten auf und erbeuteten den kompletten Inhalt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Bargeld und Bankkarten aus Pkw gestohlen

    Geilenkirchen-Lindern (ots) - Aus einem in der Maarstraße geparkten Pkw stahlen unbekannte Personen Bargeld und zwei Bankkarten. Eine der Debitkarten wurde durch die Täter kurze Zeit später widerrechtlich bei einer Zahlung eingesetzt. Die Tatzeit des Diebstahls lag zwischen Freitagabend (3. Oktober), 18 Uhr, und Samstagmorgen (4. Oktober), 02.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Laptop aus Pkw entwendet

    Geilenkirchen-Hünshoven (ots) - Zwischen dem 3. Oktober (Freitag), 13 Uhr, und dem 4. Oktober (Samstag), 05.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem in der Straße Am Kirchberg abgestellten Pkw und entwendeten hieraus einen Laptop. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren