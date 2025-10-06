POL-HS: Radfahrer stiehlt Werkzeuge und persönliche Gegenstände aus Firmenfahrzeug

Geilenkirchen-Lindern (ots) - Aus einem in der Maarstraße geparkten Pkw stahlen unbekannte Personen Bargeld und zwei Bankkarten. Eine der Debitkarten wurde durch die Täter kurze Zeit später widerrechtlich bei einer Zahlung eingesetzt. Die Tatzeit des Diebstahls lag zwischen Freitagabend (3. Oktober), 18 Uhr, und Samstagmorgen (4. Oktober), 02.15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

