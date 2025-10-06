POL-HS: Laptop aus Pkw entwendet
Geilenkirchen-Hünshoven (ots)
Zwischen dem 3. Oktober (Freitag), 13 Uhr, und dem 4. Oktober (Samstag), 05.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen Zutritt zu einem in der Straße Am Kirchberg abgestellten Pkw und entwendeten hieraus einen Laptop.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell