Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 275 vom 03.10.2025

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Geilenkirchen - Diebstahl eines PKW

Am Donnerstag, 02.10.2025, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.10 Uhr wurde in Geilenkirchen Niederheid ein grauer Fiat 500 entwendet. Das Fahrzeug befand sich in einer Parktasche eines dortigen Parkplatzes auf der Zeppelinstraße.

Gangelt - Diebstahl eines Kraftrades

Am frühen Abend des 02.10.2025, in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, wurde von der Selfkantstraße im Ortsteil Harzelt ein Kraftrad entwendet. Das Kraftrad war zusätzlich mit einem Scheibenbremsenschloss gesichert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig in diesen Fällen sind die Kriminalkommissariate der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

