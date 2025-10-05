PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heinsberg - Unterbruch - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Kreis Heinsberg (ots)

Am 04.10.2025, um 17:18 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines 44-jährigen Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer befuhr die Wassenberger Straße in Richtung Unterbruch. Ohne Fremdeinwirkung stürzte dieser zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Der Betroffene wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde unter Zuhilfenahme eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Düsseldorf aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.10.2025 – 06:54

    POL-HS: Polizeibericht Nr. 275 vom 03.10.2025

    Kreis Heinsberg (ots) - Straftaten: Geilenkirchen - Diebstahl eines PKW Am Donnerstag, 02.10.2025, im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.10 Uhr wurde in Geilenkirchen Niederheid ein grauer Fiat 500 entwendet. Das Fahrzeug befand sich in einer Parktasche eines dortigen Parkplatzes auf der Zeppelinstraße. Gangelt - Diebstahl eines Kraftrades Am frühen Abend des 02.10.2025, in der Zeit von 17.00 bis 18.00 Uhr, wurde von der ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Autowerkstatt

    Heinsberg (ots) - Unbekannte Täter drangen zwischen dem 29. September (Montag), 17 Uhr, und dem 1. Oktober (Mittwoch), in eine an der Geilenkirchener Straße gelegene Autowerkstatt ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings sowohl in der Werkstatthalle als auch aus den angrenzenden Büroräumen nichts entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren