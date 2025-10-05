Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Heinsberg - Unterbruch - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Kreis Heinsberg (ots)

Am 04.10.2025, um 17:18 Uhr, kam es zu einem Alleinunfall eines 44-jährigen Fahrradfahrers. Der Fahrradfahrer befuhr die Wassenberger Straße in Richtung Unterbruch. Ohne Fremdeinwirkung stürzte dieser zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrradfahrer trug keinen Helm. Der Betroffene wurde mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt.

Der Verkehrsunfall wurde unter Zuhilfenahme eines Verkehrsunfallaufnahmeteams aus Düsseldorf aufgenommen.

