Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Verletzten am Bahnübergang Godelheimer Straße

Höxter (ots)

Der 18-jährige BMW-Fahrer aus Holzminden befuhr am Sonntag, 27.10.25, gegen 12.05 Uhr, mit seiner 17-jährigen Beifahrerin in Höxter die Godelheimer Straße in Richtung Godelheim. Nach der Einmündung Taubenborn befindet sich der Bahnübergang in einer Links-Rechts-Kurvenkombination. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und riss die Schranke mit Lichtzeichenanlage ab. Nachdem er sich überschlagen hat, kam das Fahrzeug auf dem Bahnkörper zum Liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt. Der Bahnverkehr wurde bis zur Bergung des Pkw eingestellt. Während der Unfallaufnahme war die B 64 zeitweise voll gesperrt. Die weitere Verkehrsregelung am Bahnübergang erfolgt derzeit durch Mitarbeiter der Bahn. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell