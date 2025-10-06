POL-HS: Zigarettenautomat aufgebrochen
Erkelenz (ots)
Unbekannte Täter brachen zwischen dem 15. September (Montag) und dem 3. Oktober (Freitag) einen auf der Theodor-Heuss-Straße aufgestellten Zigarettenautomaten auf und erbeuteten den kompletten Inhalt.
