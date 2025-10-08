Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büros einer Tagesstätte

Heinsberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag (6. Oktober) auf Dienstag (7. Oktober) drangen Einbrecher in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam in die Büroräume einer Tagesstätte ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

