Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Büros einer Tagesstätte

Heinsberg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag (6. Oktober) auf Dienstag (7. Oktober) drangen Einbrecher in der Rudolf-Diesel-Straße gewaltsam in die Büroräume einer Tagesstätte ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

