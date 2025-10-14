Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht

Speyer (ots)

Am Montag, kurz nach 14 Uhr, wurde die Polizei über ein aufgefundenes Fahrrad im Bereich der Glascontainer an der IGS Speyer in der Fritz-Ober-Straße informiert. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an die Stadt Speyer übergeben.

Der oder die Eigentümerin werden gebeten sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis mit dem Fundbüro der Stadt Speyer in Verbindung zu setzen.

