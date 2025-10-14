PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht

POL-PDLU: Speyer - Fahrrad gefunden - Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Speyer (ots)

Am Montag, kurz nach 14 Uhr, wurde die Polizei über ein aufgefundenes Fahrrad im Bereich der Glascontainer an der IGS Speyer in der Fritz-Ober-Straße informiert. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an die Stadt Speyer übergeben.

Der oder die Eigentümerin werden gebeten sich mit dem entsprechenden Eigentumsnachweis mit dem Fundbüro der Stadt Speyer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 14.10.2025 – 11:26

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - Am Montag, den 13.10.2025, in der Zeit zwischen 06:45 Uhr bis ca. 18 Uhr parkte eine 23-Jährige ihren weißen PKW der Marke MG ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Hilgardstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich mit einem Fahrrad die Seite des PKW, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfall geben? Zeugen, oder der ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 11:25

    POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen E-Scooter und Pedelec

    Speyer (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 14:50 Uhr befuhren ein 56-jähriger Pedelec-Fahrer und eine 13-jährige E-Scooter-Fahrerin in entgegengesetzter Richtung die Fußgängerbrücke zwischen der Else-Krieg-Straße und der Petronia-Steiner-Straße. Aufgrund der unerlaubten Nutzung ihres Smartphones war die 13-Jährige abgelenkt und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem E-Scooter und dem Pedelec. Infolge dessen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:02

    POL-PDLU: Verkehrskontrollen - Zufriedenstellendes Ergebnis

    Waldsee (ots) - Am vergangenen Sonntagabend führten Beamte und Beamtinnen der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Mühlstraße mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei insgesamt 20 kontrollierten Fahrzeugen konnten lediglich zwei Verwarnungen wegen des nicht Mitführens einer Warnweste ausgesprochen werden. Darüber hinaus gab es lobenswerter Weise keine Beanstandungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren