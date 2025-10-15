PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchsdiebstahl in Kleingarten

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 28.09.2025 bis 14.10.2025 kam es in einem Kleingarten im Pappelweg in Frankenthal zu einem Einbruchsdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte unter anderem die Gartenlaube und den Geräteschuppen auf. Insgesamt wurden Werkzeuge im geschätzten Gesamtwert von 439,00 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal
Telefon: 06233-313-3205 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

