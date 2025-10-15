Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruchsdiebstahl in Kleingarten

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 28.09.2025 bis 14.10.2025 kam es in einem Kleingarten im Pappelweg in Frankenthal zu einem Einbruchsdiebstahl. Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte unter anderem die Gartenlaube und den Geräteschuppen auf. Insgesamt wurden Werkzeuge im geschätzten Gesamtwert von 439,00 Euro entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell