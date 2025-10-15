POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Mutterstadt (ots)
Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am späten Dienstagabend in der Ludwigshafener Straße mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei insgesamt 23 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt aufgrund von Mängeln und nicht mitgeführter Dokumente sieben Mängelberichte ausgestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell