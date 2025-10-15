POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Mutterstadt (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Dienstnachmittag gegen 17:40 Uhr in der Neustadter Straße. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr übersah ein 51-jähriger Autofahrer aus Hochdorf-Assenheim ein bereits im Kreisverkehr fahrende 68-jährige aus Mutterstadt und stieß mit dieser zusammen. Die 68-jährige kam hierdurch zu Sturz und zog sich Verletzungen zu. ...

