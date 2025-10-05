PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Daun (ots)

In der Nacht zum 05.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 02:15-09:40 Uhr zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in das Vereinsheim des SV Neunkirchen-Steinborn. Dabei wurde versucht, sich gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim zu verschaffen. Dies gelang dem Täter jedoch nicht, sodass lediglich Sachschaden entstand. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Daun zu melden (Tel.: 06592/96260 oder per Mail: pidaun@polizei.rlp.de)

Rückfragen bitte an:

PI Daun
Telefon 06592 9626-0
Telefax 06592 9626-50
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 19:25

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B410 bei Büdesheim

    Büdesheim (ots) - Am Samstag, 04.10.2025 gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B410 in Höhe von Büdesheim. Ein momentan unbekannter PKW befuhr die B410 vermutlich aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Prüm und überfuhr die Verkehrsinsel an der Einmündung zur L10 in Richtung Wallersheim. Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel. Das Fahrzeug entfernte sich von ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 21:05

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 01.10.2025, 20:00 Uhr und Donnerstag, den 02.10.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in Salmtal in der Straße "Vor den Gruben" zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Rangieren ein Gartentor beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren