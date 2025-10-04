PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf der B410 bei Büdesheim

Büdesheim (ots)

Am Samstag, 04.10.2025 gegen 16:15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B410 in Höhe von Büdesheim.

Ein momentan unbekannter PKW befuhr die B410 vermutlich aus Richtung Gerolstein kommend in Richtung Prüm und überfuhr die Verkehrsinsel an der Einmündung zur L10 in Richtung Wallersheim.

Dadurch entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel.

Das Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden.

Es handelt sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkel grauen Renault traffic oder Opel Vivaro, 9 Sitzer Kleinbus.

Zeugen, die ein entsprechendes Fahrzeug mit einem Frontschaden in der Nähe der Unfallstelle gesehen haben, werde gebeten sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Mit freundlichen Grüßen

------------------------------------------------------------
POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner
PHK Illies

Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

