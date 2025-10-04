Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bergweiler (ots)

Am 03.10.2025 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Römerstraße in Bergweiler in Fahrtrichtung Wittlich, als ihm ein unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Nur durch Ausweichen konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Leider touchierte er hierbei den hohen Bürgersteig, so dass ein Schaden an der Felge und dem Reifen entstand. Da der unbekannte Fahrer seine Fahrt fortsetzte ohne sich um den Schaden zu kümmern, folgte der 40-jährige Fahrzeugführer dem unbekannten Fahrzeug und informierte die Polizeiinspektion Wittlich. An der Anschrift des unbekannten Fahrzeugführers konnten die Beamten den 30-jährigen Fahrzeugführer feststellen, welcher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

