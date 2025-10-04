PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bergweiler (ots)

Am 03.10.2025 gegen 10:00 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land die Römerstraße in Bergweiler in Fahrtrichtung Wittlich, als ihm ein unbekannter Fahrzeugführer auf seiner Fahrspur entgegenkam. Nur durch Ausweichen konnte er einen Zusammenstoß verhindern. Leider touchierte er hierbei den hohen Bürgersteig, so dass ein Schaden an der Felge und dem Reifen entstand. Da der unbekannte Fahrer seine Fahrt fortsetzte ohne sich um den Schaden zu kümmern, folgte der 40-jährige Fahrzeugführer dem unbekannten Fahrzeug und informierte die Polizeiinspektion Wittlich. An der Anschrift des unbekannten Fahrzeugführers konnten die Beamten den 30-jährigen Fahrzeugführer feststellen, welcher augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,86 Promille.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich
Christian Köb, PHK
Telefon: 06571-926-0
https://s.rlp.de/PIWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
  • 03.10.2025 – 21:05

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum zwischen Mittwoch, den 01.10.2025, 20:00 Uhr und Donnerstag, den 02.10.2025 gegen 13:00 Uhr kam es in Salmtal in der Straße "Vor den Gruben" zu einem Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde vermutlich beim Rangieren ein Gartentor beschädigt. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 05:30

    POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

    Badem/ Speicher (ots) - Am Mittwochabend wurde ein 65-jähriger Fahrzeugführer in Badem einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,27 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 08:31

    POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines verunfallten Radfahrers

    Bernkastel-Kues (ots) - Am 01.10.2025, gegen 11:15 Uhr, stürzte ein Radfahrer auf dem Radweg zwischen Graach a.d.M. und Bernkastel. Ein Ehepaar leistete Erste Hilfe und nutzte gleichzeitig die hilflose Lage des verunfallten Radfahrers aus, um seine Geldbörse aus dem mitgeführten Rucksack zu entwenden. Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige ...

    mehr
