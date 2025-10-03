PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall mit Personenschaden unter Alkoholeinfluss

Badem/ Speicher (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 65-jähriger Fahrzeugführer in Badem einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,27 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

In der Nacht auf Donnerstag kam es gegen 02:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L36 bei Speicher. Eine 30-jährige Fahrzeugführerin verlor in Höhe des Gewerbegebiets Speicher die Kontrolle über ihren PKW, kam von der Fahrbahn ab und schleuderte mit dem Fahrzeug zurück auf die Straße. Nach eigenen Angaben musste sie einem Reh ausweichen. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde von der Fahrzeugführerin ausgehender Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde auch hier nach Entnahme einer Blutprobe mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Die L36 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde vollgesperrt. Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, ein RTW, ein Notarzt sowie die Polizeiinspektion Bitburg mit zwei Streifenwagenbesatzungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

