Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall wegen verlorener Fahrzeugtür

Speyer (ots)

Am Dienstag, den 14.10.2025 gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 9 zwischen den Anschlussstellen Speyer-Zentrum und Dudenhofen/Römerberg, zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Eine Pkw-Fahrerin war in Fahrtrichtung Germersheim unterwegs, als sich vor ihr die Fahrzeugtür eines auf einem Anhänger befindlichen Transporters löste und auf die Fahrbahn fiel. Der Transporter, offenbar ein Schrottfahrzeug, wurde von einem Pritschenwagen mit Anhänger transportiert.

Die Pkw-Fahrerin konnte eine Kollision mit der herabfallenden Tür nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Frontstoßstange und die Motorhaube des Pkw beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gefährdet.

Dem Fahrer des Pritschenwagens wurde die Weiterfahrt untersagt. Grund hierfür war die mangelhafte Ladungssicherung: Der aufgeladene Transporter war lediglich mit drei Spanngurten gesichert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-250 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

