Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung vor einer Diskothek

Sinsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zunächst zwischen zwei männlichen Personen und einer weiteren männlichen Person aus noch nicht gänzlich geklärten Gründen zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf sollen die beiden 19- bzw. 18-Jährigen gemeinsam auf den 20-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser erlitt hierdurch u.a. eine Kopfplatzwunde und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Ob dieser zuvor gegenüber den beiden jungen Männern handgreiflich wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

