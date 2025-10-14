Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der BAB 5 mit drei Leichtverletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Bundesautobahn 5 erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war ein 24-jähriger Ford-Fahrer gegen 06:50 Uhr in Richtung Norden unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Bruchsal wohl aufgrund von Übermüdung von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen geriet. Dort kollidierte er offenbar mit einem blauen Mercedes, der in der Folge nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen abkam und gegen die Schutzleitplanke prallte. Im weiteren Verlauf schleuderte der Ford wohl ebenfalls nach rechts und stieß erneut mit dem Mercedes zusammen. Bevor das Fahrzeug des 24-Jährigen schließlich stehen blieb, prallte es nach derzeitigen Erkenntnissen noch seitlich gegen das Heck eines weißen Skoda, der ordnungsgemäß auf dem Beschleunigungsstreifen fuhr.

Der 64-jährige Mercedes-Fahrer und der 38-jährige Skoda-Fahrer zogen sich bei dem Verkehrsunfall wohl leichte Verletzungen zu. Der Ford-Fahrer verletzte sich offenbar ebenfalls nur leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Reinigungsarbeiten war der Beschleunigungsstreifen und der rechte Fahrstreifen bis etwa 09:50 Uhr gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 55.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten des Ford-Fahrers geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

