Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Großkontrolle des Omnibusverkehrs auf der A 5 bei Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Etwa 60 Einsatzkräfte führten am Sonntag zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr eine Großkontrolle mit dem Schwerpunkt "Kraftomnibusse" an der Bundesautobahn 5 Höhe Karlsruhe-Durlach durch.

Bei den gezielten Kontrollen der technischen Einrichtungen und dem Transport von möglichen illegalen oder gestohlenen Waren lag das Augenmerk insbesondere auf den Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten.

Insgesamt wurden 18 Reisefahrzeuge überprüft, wobei 31 Einzelverstöße festgestellt wurden. Neben technischen Mängeln an Bremsanlagen und der Bereifung, beanstandeten die Kontrollkräfte zehn Mal falsch dokumentierte Arbeitszeiten, die Bußgelder bei den Fahrern und den Unternehmen nach sich ziehen. Sicherheitsleistungen in Höhe von etwa 12.500 Euro wurden einbehalten und drei Busse durften nicht weiterfahren.

Ein Reisebus wurde wegen ausstehender Steuerschulden in Höhe von circa 114.000 Euro vom Hauptzollamt Karlsruhe gepfändet.

Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Karlsruhe wurde bei den Maßnahmen von Beamten der Polizeipräsidien Pforzheim und Offenburg, sowie von Polizeikräften aus Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz unterstützt. Weiterhin waren fachkundige Beamte der Bundespolizei Karlsruhe und des Hauptzollamtes Karlsruhe an der Großkontrolle beteiligt. Darüber hinaus wirkten Vertreter des Regierungspräsidiums Karlsruhe, der Landratsämter Karlsruhe, Calw und Rastatt sowie ein Sachverständiger des TÜV Südwest unterstützend mit.

Pascal Griesbach, Hauptzollamt Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell