Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - 36-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Im Rahmen einer Auseinandersetzung griff ein 40-Jähriger am Sonntagabend seinen 36-jährigen Mitbewohner mit einem Messer an und fügte ihm Schnitt- und Stichverletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand gerieten die beiden Männer gegen 18:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Ettlinger Straße in Streit. Im Verlauf der Streitigkeiten traf der 40-jährige Beschuldigte den 36-Jährigen zunächst mit einem geworfenen Feuerlöscher im Gesicht und stach anschließend mit einem Messer in den Oberkörper seines Opfers. Auslöser des Angriffs waren wohl bereits am Vortag aufgetretene Unstimmigkeiten zwischen den Beteiligten. Umgehend eingetroffene Streifenbesatzungen nahmen den Angreifer an der Wohnanschrift widerstandslos fest.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der 40-Jährige am Montag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

