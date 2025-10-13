PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Schwerer Verkehrsunfall auf K 3517

Karlsruhe (ots)

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades erlitt am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen, nachdem er zuvor frontal mit einem Pkw zusammenstieß.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr der 16-Jährige mit seinem Roller gegen 15:50 Uhr auf der Kreisstraße 3517 von Eichelberg kommend in Fahrtrichtung Odenheim. Am Ende einer Rechtskurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Citroen.

Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte den 16-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 65-jährige Pkw-Fahrer erlitt leichte Schnittverletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

