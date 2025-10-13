Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weingarten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend gg. 17:30 Uhr bog eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw vom Landwirtschaftsbetrieb Gut Werrabronn auf die B3 ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der B3 fahrenden Motorrades. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 68-jährige Motorradfahrer wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 66-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock. Die B3 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden (Schadenshöhe ca. 35.000 Euro).

