PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Weingarten - Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3 zwischen Karlsruhe-Grötzingen und Weingarten

Karlsruhe (ots)

Am Sonntagabend gg. 17:30 Uhr bog eine 49-jährige Frau mit ihrem Pkw vom Landwirtschaftsbetrieb Gut Werrabronn auf die B3 ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines auf der B3 fahrenden Motorrades. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 68-jährige Motorradfahrer wurde beim Aufprall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 66-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Pkw-Führerin erlitt einen Schock. Die B3 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden (Schadenshöhe ca. 35.000 Euro).

Alexander Harsch, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 06:57

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlichen Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Karlsruhe (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer in der Händelstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Kaiserallee musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Auf dem Radfahrstreifen stehend wurde sein Rad von hinten von einem Fahrzeug erfasst, so dass er mitsamt seinem Fahrrad zu Fall kam. Hierbei zog sich der ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 16:54

    POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Falsche Polizeibeamte vorläufig festgenommen

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidium Karlsruhe: Polizeibeamte nahmen am Donnerstag in Karlsruhe-Durlach zwei tatverdächtige chinesische Staatsangehörige vorläufig fest, die im Verdacht stehen, in der Vergangenheit mehrfach betrügerisch Geld erbeutet zu haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand traten ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 16:32

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Polizeibeamte nahmen am Donnerstagabend einen 23-jährigen mutmaßlichen Drogendealer vorläufig fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ging gegen 16:15 Uhr im Bereich des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren