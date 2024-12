Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbrecher schlagen Fenster ein.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.12.2024) gegen 16.30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Obernbergstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um ins Haus zu gelangen und durchwühlten anschließend Schränke auf der Suche nach Diebesgut. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die am Nachmittag in der Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

