Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Jugendlichen Radfahrer angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 16-jähriger Radfahrer in der Händelstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung zur Kaiserallee musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Auf dem Radfahrstreifen stehend wurde sein Rad von hinten von einem Fahrzeug erfasst, so dass er mitsamt seinem Fahrrad zu Fall kam. Hierbei zog sich der Jugendliche leichte Verletzungen zu, welche von einer unbekannten Ersthelferin vor Ort versorgt wurden. Das unfallverursachende Fahrzeug flüchtete indes in unbekannte Richtung. Zum Fahrzeug selbst konnte der Jugendliche keine Angaben machen.

Zeugen oder Personen, welche Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

Günther Quernhorst, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

